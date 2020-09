Insulti, schiaffi e calci all’ex moglie di fronte al figlio: allontanato marito violento (Di lunedì 28 settembre 2020) I poliziotti del Commissariato di Formia, nella giornata odierna, a seguito di articolata attività d’indagine hanno proceduto all’esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino a carico di V.F. , per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex moglie avvenuti sia con varie aggressioni verbali con Insulti squalificanti che con più aggressioni fisiche consistenti in schiaffi e calci anche alla presenza del loro figlio minore. L’attività d’indagine, iniziata con una prima analisi del materiale acquisito in sede di denuncia, è continuata con lo sviluppo di ulteriori attività finalizzate a conclamare episodi di maltrattamenti nei confronti della ex ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) I poliziotti del Commissariato di Formia, nella giornata odierna, a seguito di articolata attività d’indagine hanno proceduto all’esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino a carico di V.F. , per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua exavvenuti sia con varie aggressioni verbali consqualificanti che con più aggressioni fisiche consistenti inanche alla presenza del lorominore. L’attività d’indagine, iniziata con una prima analisi del materiale acquisito in sede di denuncia, è continuata con lo sviluppo di ulteriori attività finalizzate a conclamare episodi di maltrattamenti nei confronti della ex ...

