Imola | Julian Alaphilippe campione del mondo di ciclismo

Il francese Julian Alaphilippe diventa campione del mondo di ciclismo. Un campione del mondo di ciclismo francese, Julian Alaphilippe, ha indossato sul circuito di Imola, la maglia iridata, ieri, domenica 27 settembre. Alaphilippe ha battuto il belga Wout van Aert e lo svizzero Marc Hirschi dopo una gara di 258 chilometri, più di sei ore e mezza, su un percorso tracciato sulle colline romagnole. È il primo francese a vincere il titolo mondiale da Laurent Brochard nel 1997. Alaphilippe ha attaccato in cima all'ultima salita, a meno di 12 chilometri dal traguardo, per vincere in solitaria, sull'autodromo Enzo eDino Ferrari, con 24 ...

