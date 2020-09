I programmi in tv oggi, 28 settembre 2020: film, intrattenimento e attualità (Di lunedì 28 settembre 2020) 3 La7 18:00 - The good wife 19:55 - Il meteo della sera - 20:00 - TG LA7 20:35 - Otto e Mezzo 21:15 - Sette anni in Tibet 23:45 - TG LA7 Notte 23:55 - Otto e Mezzo, r, 00:35 - Camera con Vista La7 D ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 settembre 2020) 3 La7 18:00 - The good wife 19:55 - Il meteo della sera - 20:00 - TG LA7 20:35 - Otto e Mezzo 21:15 - Sette anni in Tibet 23:45 - TG LA7 Notte 23:55 - Otto e Mezzo, r, 00:35 - Camera con Vista La7 D ...

AngeloMellone : RT @RaiUno: Oggi in seconda serata lo Speciale #PrixItalia, interamente dedicato alla 72^ edizione del prestigioso concorso internazionale… - PoliticaNewsNow : PALINSESTO POLITICO - I programmi Tv e Radio in onda oggi, lunedì 28 settembre 2020 - poppea4 : RT @coledoni: Scusate..voi non vi siete rotti di vedere la faccia e ascoltare i soliti monologhi di Salvini in tutti i programmi di informa… - programmitvoggi : I programmi in tv oggi, 28 settembre 2020: film, intrattenimento e attualità - giorgiaa26 : RT @coledoni: Scusate..voi non vi siete rotti di vedere la faccia e ascoltare i soliti monologhi di Salvini in tutti i programmi di informa… -