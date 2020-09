Hauge e il Milan: scelta fatta, siamo ai dettagli (Di lunedì 28 settembre 2020) Hauge ha scelto il Milan. E il Milan ha scelto Hauge. Reciprocamente stregati da quella notte di Europa League quando l’attaccante esterno del Bodo/Glimt, classe ’99, confessò di aver salutato Maldini, aggiungendo anche che il suo desiderio sarebbe stato quello di indossare la maglia rossonera. Adesso siamo entrati nel vivo per quanto riguarda i dettagli burocratici, con la svolta in arrivo. Tra l’altro la distanza relativa al cartellino era apparsa subito minima tra offerta (cinque milioni più eventuali bonus) e richiesta (un paio di milioni in più). E di sicuro Hauge rappresenta un investimento giusto, il norvegese ha dimostrato eccellenti qualità nel confezionare assist e centrare la porta. Foto: BJØRN S. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020)ha scelto il. E ilha scelto. Reciprocamente stregati da quella notte di Europa League quando l’attaccante esterno del Bodo/Glimt, classe ’99, confessò di aver salutato Maldini, aggiungendo anche che il suo desiderio sarebbe stato quello di indossare la maglia rossonera. Adessoentrati nel vivo per quanto riguarda iburocratici, con la svolta in arrivo. Tra l’altro la distanza relativa al cartellino era apparsa subito minima tra offerta (cinque milioni più eventuali bonus) e richiesta (un paio di milioni in più). E di sicurorappresenta un investimento giusto, il norvegese ha dimostrato eccellenti qualità nel confezionare assist e centrare la porta. Foto: BJØRN S. ...

