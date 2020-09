Hades e la filosofia dietro la sceneggiatura spiegata dallo scrittore del gioco

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 settembre 2020) Recentementeha lasciato l'accesso anticipato arrivando con la sua versione 1.0 su PC e Nintendo Switch. Dopo la sua pubblicazione i giocatori hanno iniziato a esplorare il mondo ditrovando dettagli interessanti. In seguito ad un post pubblicato su Twitter dal giornalista di Polygon Mike Mahardy riguardo le interazioni di un particolare personaggio, loGreg Kasavin ha utilizzato il social per creare un thread che descrive lala.Kasavin ha dichiarato che ci sono diverse variazioni nelle discussioni che si possono avere con i nemici (in questo caso prende in esame Megaera, una dei boss sconfitti dal giornalista di Polygon) che a quanto pare cambiano in base alla situazione. In seguito lo sceneggiatore ha spiegato la ...