È grave Bomba-Zaia su Tridico | non solo stipendio | cosa hanno dimenticato su di lui

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Lucanon ha dubbi sul tanto controverso reddito di cittadinanza: "Come in tutte le cose ci sono dei principi fondanti come quello che tutte le persone in difficolt&a; vanno aiutate e poi ci sono le distorsioni, perché se tu devi dare soldi a qualcuno per stare sul divano a guardare la tv non va bene". Sul provvedimento voluto dai Cinque Stelle il governatore leghista del Veneto tiene a precisare che "noi veneti siamo quelli che abbiamo avuto il minor accesso al reddito di cittadinanza e non; che non abbiamo i disoccupati, ma siamo convinti che quelle risorse vadano date alle imprese con l'obbligo di creare nuova occupazione". E proprio in merito alle difficolt&a; che sta subendo il Paese, c'; un'altra questione che scuote gli ...