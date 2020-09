«Grande Fratello Vip 5»: la lite tra Stefania Orlando e Franceska Pepe scoppia… per un kiwi (Di lunedì 28 settembre 2020) Archiviato l’Ares Gate, lo scandalo scoppiato all’interno della Casa grazie alle rivelazioni di Adua Del Vesco e di Massimiliano Morra, il Grande Fratello Vip riparte dalle dinamiche che hanno sempre tenuto banco all’interno del reality, le tipiche scaramucce infuocate che scoppiano per un nonnulla, che sia uno scolapasta o un semplice kiwi. Nella giornata di domenica, infatti, è proprio il frutto a innescare la polemica tra Stefania Orlando e Franceska Pepe, il personaggio che tutti i programmi con i concorrenti dovrebbero lottare per contendersi, antagonista al punto giusto, punzecchiatrice quanto basta. https://twitter.com/brother_jude/status/1310205644004372480 Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 settembre 2020) Archiviato l’Ares Gate, lo scandalo scoppiato all’interno della Casa grazie alle rivelazioni di Adua Del Vesco e di Massimiliano Morra, il Grande Fratello Vip riparte dalle dinamiche che hanno sempre tenuto banco all’interno del reality, le tipiche scaramucce infuocate che scoppiano per un nonnulla, che sia uno scolapasta o un semplice kiwi. Nella giornata di domenica, infatti, è proprio il frutto a innescare la polemica tra Stefania Orlando e Franceska Pepe, il personaggio che tutti i programmi con i concorrenti dovrebbero lottare per contendersi, antagonista al punto giusto, punzecchiatrice quanto basta. https://twitter.com/brother_jude/status/1310205644004372480

