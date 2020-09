Dove sono i 3 miliardi di videogiocatori di cui parla Microsoft? - editoriale

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tutti a caccia dei. Non più soltanto Nintendo, Sony e, per anni i tre poli videoludici. Da qualche tempo, il mercato multimiliardario dei videogiochi è finito sotto la lente di Apple, di Google e, con l'annuncio del servizio di cloud gaming Luna, di Amazon, che già possedeva la principale piattaforma di streaming di videogiochi, cioè Twitch. Il perché è presto detto: cidi mezzo soldi, molti soldi. Ognuna di queste società mira a espandere ulteriormente il segmento di. Ogni generazione di console tenta di fare il passo in più non solo per consolidare il pubblico che nella generazione precedente ha pagato fior fior di danari per giocare, bensì per raggiungere nuove persone. Il problema è qua: non ci è ...