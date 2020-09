Dopo 42 anni restituisce la sabbia rosa presa a Budelli dal padre. "Si sentiva in colpa" (Di lunedì 28 settembre 2020) Una bottiglia da un litro con dentro la sabbia rosa dell’Isola di Budelli, in Sardegna. Un “cimelio” risalente al 1978 che è stato recapitato dalla Liguria all’associazione Sardegna Rubata e Depredata, che da sempre si occupa dei furti di sabbia dai litorali dell’isola. Stavolta si tratta di una storia a lieto fine: Dopo 42 anni una donna, Eleonora, ha scritto all’associazione manifestando l’intenzione di restituire un prelievo fatto oltre 40 anni fa dal padre, scomparso recentemente.“Ho ereditato la passione per il mare e per la Sardegna da mio papà che purtroppo è mancato recentemente. Da buon Ligure amava il mare e amava navigare con la sua barca a vela che lo ha accompagnato in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Una bottiglia da un litro con dentro ladell’Isola di, in Sardegna. Un “cimelio” risalente al 1978 che è stato recapitato dalla Liguria all’associazione Sardegna Rubata e Depredata, che da sempre si occupa dei furti didai litorali dell’isola. Stavolta si tratta di una storia a lieto fine:42una donna, Eleonora, ha scritto all’associazione manifestando l’intenzione di restituire un prelievo fatto oltre 40fa dal, scomparso recentemente.“Ho ereditato la passione per il mare e per la Sardegna da mio papà che purtroppo è mancato recentemente. Da buon Ligure amava il mare e amava navigare con la sua barca a vela che lo ha accompagnato in ...

