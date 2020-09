Dieci anni dopo Ginestra e Castelfranco “tornano” a parlarsi (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGinestra degli Schiavoni (Bn) – Oggi, dopo circa un decennio, le delegazioni dei Consigli comunali di Ginestra degli Schiavoni e di Castelfranco in Miscano sono tornate ad incontrarsi per parlare dei gravissimi problemi delle aree interne di minori dimensioni, ed in particolare di quelli che li accomunano nell’area Miscano-pre Fortore, nonché delle potenzialità per la sopravvivenza di queste realtà. In questo primo incontro le delegazioni hanno operato una panoramica in generale su tantissimi argomenti da sviluppare meglio nell’immediato futuro, dichiarando sin da ora, finalmente, la massima e totale collaborazione tra i due Enti confinanti. Tra le altre cose si è convenuto che Castelfranco dovrà ora essere coinvolto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidegli Schiavoni (Bn) – Oggi,circa un decennio, le delegazioni dei Consigli comunali didegli Schiavoni e diin Miscano sono tornate ad incontrarsi per parlare dei gravissimi problemi delle aree interne di minori dimensioni, ed in particolare di quelli che li accomunano nell’area Miscano-pre Fortore, nonché delle potenzialità per la sopravvivenza di queste realtà. In questo primo incontro le delegazioni hanno operato una panoramica in generale su tantissimi argomenti da sviluppare meglio nell’immediato futuro, dichiarando sin da ora, finalmente, la massima e totale collaborazione tra i due Enti confinanti. Tra le altre cose si è convenuto chedovrà ora essere coinvolto ...

