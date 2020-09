Call of Duty Black Ops Cold War: annunciata la data del reveal di Zombies (Di lunedì 28 settembre 2020) Di Call of Duty Black Ops: Cold War abbiamo avuto alcuni primi indizi sia sulla campagna a giocatore singolo che sul multiplayer, e ora è il momento per la modalità Zombies di seguire l'esempio. Una nuova pagina sul sito teaser di Cold War punta a un reveal completo di questa modalità tra pochissimo, ovvero il 30 settembre, dopo diversi giorni di piccole immagini e video.La rivelazione della modalità Zombies avverrà esattamente il 30 settembre alle ore 19:00 sul canale YouTube ufficiale di Call of Duty. Un breve video teaser mostra gli zombie che invadono un bunker sotterraneo, con soldati in un vecchio stile di uniforme che ricorda l'ambientazione della seconda guerra mondiale.Ad ogni ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020) DiofOps:War abbiamo avuto alcuni primi indizi sia sulla campagna a giocatore singolo che sul multiplayer, e ora è il momento per la modalitàdi seguire l'esempio. Una nuova pagina sul sito teaser diWar punta a uncompleto di questa modalità tra pochissimo, ovvero il 30 settembre, dopo diversi giorni di piccole immagini e video.La rivelazione della modalitàavverrà esattamente il 30 settembre alle ore 19:00 sul canale YouTube ufficiale diof. Un breve video teaser mostra gli zombie che invadono un bunker sotterraneo, con soldati in un vecchio stile di uniforme che ricorda l'ambientazione della seconda guerra mondiale.Ad ogni ...

