Bologna, Mihajlovic: "Focolaio nel Genoa, ma non hanno fatto imprudenze"

Il Bologna si impone nettamente nel derby emiliano. Travolto il Parma con un netto 4-1, grazie alla prestazione maiuscola di Roberto Soriano. Così viene cancellato il brutto ricordo della sconfitta contro il Milan.

LE PAROLE DI Mihajlovic

Il tecnico Sinisa Mihajlovic dice la sua ai microfoni di Sky Sport, a partire dal caso Covid in casa Genoa: "Sicuramente i contagi del Genoa sono preoccupanti. So anche che quando ho avuto il Covid, hanno messo questa linea alta. Dipende quanta carica virale hanno i giocatori. Sicuramente c'è un focolaio. Adesso ho capito perché hanno preso 6 gol, magari avevano tutti la febbre (sorride ndr.). Speriamo che i giocatori del Napoli non siano infetti. Avranno preso tutte le precauzioni del caso, non ..."

