Berlusconi positivo al Covid: rinviato il processo Ruby Ter (Di lunedì 28 settembre 2020) Silvio Berlusconi risulta ancora positivo al Covid. Motivo per cui il processo Ruby Ter è stato rinviato a data da destinarsi. Nonostante il progressivo miglioramento dello stato di salute, l'ex premier Silvio Berlusconi risulta ancora positivo al Covid-19. Per questo motivo il giudice incaricato di esaminare il caso Ruby Ter ha deciso di spostare l'udienza …

