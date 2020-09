Baby K, doppio platino per “Non mi basta più” (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – FIMI GfK certifica doppio platino il singolo “Non mi basta Più” di Baby K feat. Chiara Ferragni con oltre 140 mila download + streaming. Il videoclip del brano ha raggiunto 46 milioni di views. Il successo è straordinario anche sui social, dove il brano è stato scelto come background di oltre 180 mila video sulla piattaforma TikTok. (ITALPRESS). Baby K, doppio platino per “Non mi basta più” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – FIMI GfK certificail singolo “Non miPiù” diK feat. Chiara Ferragni con oltre 140 mila download + streaming. Il videoclip del brano ha raggiunto 46 milioni di views. Il successo è straordinario anche sui social, dove il brano è stato scelto come background di oltre 180 mila video sulla piattaforma TikTok. (ITALPRESS).K,per “Non mipiù” su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Baby K, doppio platino per “Non mi basta più” - bemolmagazine : ???? Raga, l' estate non finisce mai perché #NonMiBastaPiú già é Doppio Platino!!! Complimenti, @BABYKMUSIC ?? ???? Chi… - BABY_HOTLlNE : *( DOPPIO!!!!!!!!!!!!!! - LorenzoZL74 : @Corriere Se entrassero più soldi, quelli come Tridico potrebbero triplicarsi lo stipendio invece di raddoppiarselo… - luciodigaetano : @FZacchia @fabriziobarca @micheleboldrin @DeShindig @OGiannino Ti dirò: se le risorse necessarie venissero recupera… -

Ultime Notizie dalla rete : Baby doppio Bambini e genitori in vasca per un doppio Baby Acquatic’s Day LA NAZIONE Baby K, doppio platino per “Non mi basta più”

ROMA (ITALPRESS) – FIMI GfK certifica doppio platino il singolo “Non mi Basta Più” di Baby K feat. Chiara Ferragni con oltre 140 mila download + streaming. Il videoclip del ...

13:23 == DA BABY PRODIGIO ALLA SQUALIFICA, MARTINA HINGIS COMPIE 40 ANNI ==-2-

Il secondo addio ai campi arrivo' dopo essere risultata positiva alla cocaina al torneo di Wimbledon. L'elvetica nego' ogni responsabilita', affermando di non avere mai assunto volontariamente sostanz ...

ROMA (ITALPRESS) – FIMI GfK certifica doppio platino il singolo “Non mi Basta Più” di Baby K feat. Chiara Ferragni con oltre 140 mila download + streaming. Il videoclip del ...Il secondo addio ai campi arrivo' dopo essere risultata positiva alla cocaina al torneo di Wimbledon. L'elvetica nego' ogni responsabilita', affermando di non avere mai assunto volontariamente sostanz ...