Valentina Vignali immersione in bikini | “6 agosto sott’acqua in Corsica | 27 settembre sott’acqua a Roma” FOTO

(Di domenica 27 settembre 2020)allieta i suoi followers e lo fa con grande ironia. La showgirl ha infatti postato sui suoi social unadelle sue vacanze inche la ritrae in. Divertente la didascalia: “6sott’acqua in, 27sott’acqua a Roma”. Ha scritto lafacendo riferimento al maltempo nella capitale. Visualizza questo post su Instagram 6sott’acqua in, 27sott’acqua a Roma #semprediacquasitratta 💧☔️🌊 Un post condiviso da...

VittorioCoppo15 : RT @PBItaliana: Valentina VIGNALI - bowidsta09 : RT @PBItaliana: Valentina VIGNALI - alotofdickfory1 : RT @PBItaliana: Valentina VIGNALI - 81Dillip : RT @PBItaliana: Valentina VIGNALI - PBItaliana : Valentina VIGNALI -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali

Yeslife

Valentina Vignali allieta i suoi followers e lo fa con grande ironia. La showgirl ha infatti postato sui suoi social una foto delle sue vacanze in Corsica che la ritrae in immersione. Divertente la di ...La cestista ed influencer Valentina Vignali è nota non soltanto per la sua attività sul parquet, ma anche per le eccezionali foto pubblicate sul proprio profilo Instagram. L’ultimo scatto, in particol ...