Sostituto d’imposta: cos’è, chi può farlo e a che serve. La guida rapida (Di domenica 27 settembre 2020) Sostituto d’imposta: cos’è, chi può farlo e a che serve. La guida rapida Il Sostituto d’imposta è figura tipica del diritto del lavoro. Nei rapporti di lavoro subordinato è infatti abituale la situazione per la quale l’obbligazione fiscale e contributiva non viene adempiuta proprio dal soggetto formalmente obbligato – ovvero il lavoratore dipendente – ma dal cosiddetto “Sostituto”, che – in quanto tale – versa tasse e contributi per conto del contribuente/lavoratore. Ciò su cui intendiamo far luce in questo articolo sono proprio le caratteristiche del Sostituto d’imposta, la funzione e chi può farlo. Facciamo chiarezza. Se ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 27 settembre 2020)d’imposta: cos’è, chi puòe a che. LaIld’imposta è figura tipica del diritto del lavoro. Nei rapporti di lavoro subordinato è infatti abituale la situazione per la quale l’obbligazione fiscale e contributiva non viene adempiuta proprio dal soggetto formalmente obbligato – ovvero il lavoratore dipendente – ma dal cosiddetto “”, che – in quanto tale – versa tasse e contributi per conto del contribuente/lavoratore. Ciò su cui intendiamo far luce in questo articolo sono proprio le caratteristiche deld’imposta, la funzione e chi può. Facciamo chiarezza. Se ...

sasakifujika : @Giulia_B Non ho ancora visto come avviene il cashback (che poi ha un limite di 3k anno), ma se non ho capito male… - Flaianoisalive : @CottarelliCPI evade quasi chiunque non ha il sostituto d'imposta: perché i controlli latitano e poi quando arrivan… - Quint_91 : Anche per i privati le tasse in busta sono una partita di giro perché esiste il sostituto d'imposta. Siamo oltre l… - zazoomblog : Sostituto d’imposta: cos’è chi può farlo e a che serve. La guida rapida - #Sostituto #d’imposta: #cos’è #farlo - RiccardoValassi : @ricpuglisi E se abolissimo il sostituto d’imposta? -

Ultime Notizie dalla rete : Sostituto d’imposta 730 precompilato e non: nuove date e modalità di consegna Corriere della Sera