Serie D: prima giornata, disputato oltre 80% gare (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 27 SET - Sessantanove partite giocate, 14 rinviate, e tutte già riprogrammate,, sono il bilancio della prima giornata della Serie D, campionato d'Italia. Una partenza che - fa sapere la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 27 SET - Sessantanove partite giocate, 14 rinviate, e tutte già riprogrammate,, sono il bilancio delladellaD, campionato d'Italia. Una partenza che - fa sapere la ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie prima Il Napoli dilaga col Genoa: prima doppietta in Serie A per Hirving Lozano, 4-0 al San Paolo TUTTO mercato WEB Serie A, Roma-Juventus | Ecco gli undici titolari

Cresce l’attesa per il big match della seconda giornata tra Roma e Juventus. Ecco gli undici titolari scelti da Paulo Fonseca ed Andrea Pirlo. Pirlo, allenatore Juventus (Getty Images) Roma e Juve son ...

Igor Novara, debutto convincente in serie A1: sconfitta Bergamo in tre set

Inizia nel migliore dei modi la serie A1 per la Igor Novara, con tre punti pieni sulla Zanetti Bergamo nella seconda giornata. Le azzurre sono partite quasi con il freno a mano tirato, uscendo poi all ...

