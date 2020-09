Serena Grandi | i guai con la giustizia a ‘Live Non è la D’Urso’ (Di domenica 27 settembre 2020) L’attrice Serena Grandi a ‘Live Non è la D’Urso’ parlerà della sua controversia giudiziaria che la vede affrontare una condanna. C’è Serena Grandi tra gli ospiti della puntata di domenica 27 settembre 2020 di ‘Live – Non è la D’Urso‘. Con tutta probabilità la 62enne attrice originaria di Bologna parlerà della sua controversia giudiziaria. LEGGI … L'articolo Serena Grandi i guai con la giustizia a ‘Live Non è la D’Urso’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 27 settembre 2020) L’attricea ‘Live Non è la D’Urso’ parlerà della sua controversia giudiziaria che la vede affrontare una condanna. C’ètra gli ospiti della puntata di domenica 27 settembre 2020 di ‘Live – Non è la D’Urso‘. Con tutta probabilità la 62enne attrice originaria di Bologna parlerà della sua controversia giudiziaria. LEGGI … L'articolocon laa ‘Live Non è la D’Urso’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

