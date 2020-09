Roma, picchia la compagna in strada e aggredisce i Carabinieri intervenuti: ma si becca solo una denuncia (Di domenica 27 settembre 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle e quelli della Stazione Roma Alessandrina hanno denunciato a piede libero un 40enne Romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in viale della Primavera dove l’uomo stava malmenando la compagna, una 32enne Romana. I militari hanno tentato di allontanare la donna e così il 40enne si è scagliato contro di loro prima di essere bloccato. Né la vittima né i Carabinieri hanno riportato ferite. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) Ieri pomeriggio, idella StazioneCentocelle e quelli della StazioneAlessandrina hannoto a piede libero un 40enneno, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. A seguito di una segnalazione giunta al 112, isonoin viale della Primavera dove l’uomo stava malmenando la, una 32ennena. I militari hanno tentato di allontanare la donna e così il 40enne si è scagliato contro di loro prima di essere bloccato. Né la vittima né ihanno riportato ferite. su Il Corriere della Città.

