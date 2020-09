Roma-Juventus 2-2, disastro Rabiot: show brasiliano Costa-Danilo per il pareggio di Ronaldo (Di domenica 27 settembre 2020) Un banco di prova per Andrea Pirlo sicuramente più importante della Sampdoria affrontata la scorsa settimana. Quello con la Roma si conferma un big match spinoso, pieno di insidie sin dal primo minuto. La doppietta di Veretout nel primo tempo viene spezzata dal momentaneo pareggio di Cristiano Ronaldo. L’intervallo decreta il 2 a 1 per la Roma con due rigori per parte (mani di Rabiot e di Pellegrini). La Juventus complessivamente poco pungenti, poco attivi e propositivi: Morata si vede pochissimo, sono di più gli sprazzi di Kulusevski che del nuovo arrivato. Nel secondo tempo ritorna la parità: l’asse tutto brasiliano tra Douglas Costa (subentrato allo stesso Morata) e Danilo crea un assist perfetto per ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) Un banco di prova per Andrea Pirlo sicuramente più importante della Sampdoria affrontata la scorsa settimana. Quello con lasi conferma un big match spinoso, pieno di insidie sin dal primo minuto. La doppietta di Veretout nel primo tempo viene spezzata dal momentaneodi Cristiano. L’intervallo decreta il 2 a 1 per lacon due rigori per parte (mani die di Pellegrini). Lacomplessivamente poco pungenti, poco attivi e propositivi: Morata si vede pochissimo, sono di più gli sprazzi di Kulusevski che del nuovo arrivato. Nel secondo tempo ritorna la parità: l’asse tuttotra Douglas(subentrato allo stesso Morata) ecrea un assist perfetto per ...

juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #RomaJuve è qui ?? - espaciofutboI : #SerieA FINAL!!! Juventus 2-2 Roma - miki_crotti : Complimenti alla Roma per la meravigliosa partita fatta. Peccato per la partita non ben fatta da parte della Juvent… -