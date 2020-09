Porsche Cayenne 'impazzito' travolge e uccide donna sotto i portici dello shopping (Di domenica 27 settembre 2020) Una di 70 anni, di origine salvadoregna, è morta ieri mattina, intorno alle 12, dopo essere stata investita da una , un di grandi dimensioni nel pieno centro di , Varese,, sotto i portici dello ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) Una di 70 anni, di origine salvadoregna, è morta ieri mattina, intorno alle 12, dopo essere stata investita da una , un di grandi dimensioni nel pieno centro di , Varese,,...

Una donna di 70 anni, di origine salvadoregna, è morta ieri mattina, intorno alle 12, dopo essere stata investita da una Porsche Cayenne, un suv di grandi dimensioni nel pieno centro ...

