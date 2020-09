Pirlo | “Adesso stiamo facendo delle prove Inter? Ce la giocheremo fino alla fine”

Leggi su alfredopedulla

Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Roma. Queste le sue parole: "Abbiamo giocatori adatti per giocare a due. Arthur e Bentancur non sono né registi né mezzala così come Rabiot. Abbiamo giocato contro due squadre con due sistemi completamente diversi. Passo indietro? Sì, ma siamo una squadra in costruzione. Non abbiamo avuto il tempo di provare le soluzioni nel pre-campionato, quindi queste partite sono tutte per vedere dei calciatori in determinate posizioni. La Roma? Non so se è migliore, sicuramente si è rinforzata rispetto all'anno scorso. Non so se sia meglio la loro o la nostra, di sicuro ce la giochiamo fino alla fine."