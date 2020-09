Mimmo Lucano e la battaglia per l’umanità: «Fuorilegge perché lo stato si è comportato in modo vile con me» (Di domenica 27 settembre 2020) Mimmo Lucano è una persona diretta che dice le cose come stanno, senza giri di parole. Questo il principio del libro che ha scritto, libro che già dal titolo risulta esplicativo: “Il Fuorilegge. La lunga battaglia di un uomo solo”. «Sono Fuorilegge perché lo stato si è comportato in maniera vile con me. Ma non mi fermo», ha affermato Mimmo Lucano, parlando della sola legge che segue lui: quella dell’umanità. LEGGI ANCHE >>> Il Consiglio di stato dice, in sostanza, che Salvini non aveva ragioni per chiudere i progetti di Mimmo Lucano Mimmo Lucano ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 settembre 2020)è una persona diretta che dice le cose come stanno, senza giri di parole. Questo il principio del libro che ha scritto, libro che già dal titolo risulta esplicativo: “Il. La lungadi un uomo solo”. «Sonoperché losi èin manieracon me. Ma non mi fermo», ha affermato, parlando della sola legge che segue lui: quella dell’umanità. LEGGI ANCHE >>> Il Consiglio didice, in sostanza, che Salvini non aveva ragioni per chiudere i progetti di...

