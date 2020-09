Maltempo: mare mosso e forte vento, stop ai collegamenti da e per le isole Eolie (Di domenica 27 settembre 2020) Sono ancora isolate per il Maltempo le Eolie. Sospese le corse di linea da e per Milazzo. Ad Acquacalda, borgata di Lipari, dopo la mareggiata di ieri si contano i danni. Le onde altissime ancora una volta hanno raggiunto l’abitato di San Gaetano creando forti preoccupazioni tra abitanti e villeggianti che proprio nei giorni scorsi avevano lanciato un appello alla Protezione civile per sollecitare i lavori di difesa e protezione del lungomare. Le violente mareggiate hanno anche investito le strutture portuali di Stromboli, Panarea e Ginostra. Nella rada di Lipari si sono rifugiate tre navi cisterna ed un mercantile.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Sono ancora isolate per ille. Sospese le corse di linea da e per Milazzo. Ad Acquacalda, borgata di Lipari, dopo laggiata di ieri si contano i danni. Le onde altissime ancora una volta hanno raggiunto l’abitato di San Gaetano creando forti preoccupazioni tra abitanti e villeggianti che proprio nei giorni scorsi avevano lanciato un appello alla Protezione civile per sollecitare i lavori di difesa e protezione del lungo. Le violenteggiate hanno anche investito le strutture portuali di Stromboli, Panarea e Ginostra. Nella rada di Lipari si sono rifugiate tre navi cisterna ed un mercantile.L'articolo Meteo Web.

