Live Napoli-Genoa 1-0: Lozano segna e sfiora il raddoppio (Di domenica 27 settembre 2020) Tra maltempo e Covid, Napoli-Genoa è partita ad alto rischio. Inizialmente in programma alle 15, il match è stato posticipato alle 18 dopo la positività di Perin e Schone ma sul... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 settembre 2020) Tra maltempo e Covid,è partita ad alto rischio. Inizialmente in programma alle 15, il match è stato posticipato alle 18 dopo la positività di Perin e Schone ma sul...

UgoBaroni : RT @SkySport: Napoli-Genoa ora su Sky Gli aggiornamenti LIVE - sportli26181512 : Crotone-Milan e Napoli-Genoa, la MOVIOLA LIVE: Cigarini segna da 40 metri, ma a gioco fermo: La seconda giornata di… - fcin1908it : LIVE Serie A, le gare delle 18: Napoli in vantaggio, gol di Lozano. Crotone-Milan 0-0 - - eldesconocido : RT @calciomercatoit: ?? 10' RETEEEEE!! Il Napoli passa in vantaggio con #Lozano su assist di Mertens ??? #NapoliGenoa ???? #SerieATIM LIVE - calciomercatoit : ?? 10' RETEEEEE!! Il Napoli passa in vantaggio con #Lozano su assist di Mertens ??? #NapoliGenoa ???? #SerieATIM LIVE -