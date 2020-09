Il Fatto | caso Suarez | qualcuno vuole indebolire pubblicamente Cantone e screditarlo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 settembre 2020) SulQuotidiano, Antonio Massari avanza un dubbio: e sestesse utilizzando la vicenda dell’esame, della cui indagine è titolare Raffaele, per screditare il magistrato e indebolirlo?ha annunciato alle agenzie di stampa la sospensione dell’inchiesta per eccesso di fughe di notizie. Si è dichiarato indignato. Ma, scrive il, poiché l’obbligo di riservatezza in questo momento investe gli unici due attori sulla scena dell’inchiesta, ovvero la Procura e la Guardia di Finanza, le notizie che trapelano possono partire solo da questi due attori. Perchéparladi spifferi? Si chiede il quotidiano. “A chi si riferisce? E perché lo fa ...