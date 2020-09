GF Vip | Tommaso Zorzi deride Gabriel Garko e lui replica su Instagram

(Di domenica 27 settembre 2020)ha perso l’ennesima occasione di ricevere nuovamente il consenso e la simpatia del pubblico (che di recente sembra preferirgli anche la sua nemica giurata Franceska Pepe). Sì, perché l’influencer milanese ha pensato bene, dopo la diretta del GF Vip 5 di venerdì scorso, di prendere in giro. E con lui, hanno ironizzato anche Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Ma è acheha risposto per le rime. L’ironia di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini nei confronti diTerminata la puntata in diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 25 settembre 2020, gli inquilini della Casa più spiata d’Italia hanno cominciato a rivivere e ...

LegaSalvini : LORELLA CUCCARINI RISPONDE AGLI INSULTI DI ZORZI: 'IO UNA STR*** OMOFOBA?', ASFALTATO SUL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - GianfrancoSanni : RT @AMenzani: Tommaso #Zorzi accusa Lorella Cuccarini di omofobia poi fa questo siparietto offensivo su Gabriel #Garko. Sono confusa. Chi e… - infoitcultura : Tommaso Zorzi svela la verità al GF Vip: “Sono un codardo perché…” - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip 5, Tommaso inscena un siparietto su Garko e Adua - marco_belvedere : RT @AMenzani: Tommaso #Zorzi accusa Lorella Cuccarini di omofobia poi fa questo siparietto offensivo su Gabriel #Garko. Sono confusa. Chi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso

Possibile scivolone di Tommaso Zorzi dopo il coming out di Gabriel Garko (appena sussurrato in realtà, quello palese dovrebbe arrivare nella prossima puntata di Verissimo) nella Casa del Grande Fratel ...L'attore non ha mai pronunciato un esplicito coming out durante il suo discorso, ma alla fine Signorini lo ha aiutato a dire quello che era già apparso chiaro a tutti. Per chiunque abbia sentito quell ...