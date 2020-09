Gabriel Garko rompe il silenzio dopo il coming out. L’attore torna a parlare in pubblico e risponde agli attacchi al GF Vip (Di domenica 27 settembre 2020) Gabriel Garko, dopo il coming out il messaggio social. dopo aver deciso di vestire nuovamente i panni di Dario, pubblicamente, Gabriel Garko comunica a tutti il suo “segreto di Pulcinella” e lo fa proprio al cospetto del pubblico del Grande Fratello Vip. dopo il coming out l’attore decide di fare un altro passo in avanti, ringraziando chi lo ha sostenuto e ha dato la forza e il coraggio di uscire allo scoperto. Il confronto con Adua Del Vesco ha dato a Gabriel Garko la spinta per poter dire qualcosa subito dopo, quando ancora gli animi risultano caldi: “Imparerò a camminare con altre gambe…..e non ho detto tacchi”. Replica ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 settembre 2020)ilout il messaggio social.aver deciso di vestire nuovamente i panni di Dario, pubblicamente,comunica a tutti il suo “segreto di Pulcinella” e lo fa proprio al cospetto deldel Grande Fratello Vip.ilout l’attore decide di fare un altro passo in avanti, ringraziando chi lo ha sostenuto e ha dato la forza e il coraggio di uscire allo scoperto. Il confronto con Adua Del Vesco ha dato ala spinta per poter dire qualcosa subito, quando ancora gli animi risultano caldi: “Imparerò a camminare con altre gambe…..e non ho detto tacchi”. Replica ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - mistermeo : RT @Adnkronos: Gabriel Garko, emozione e coming out al GfVip - mistermeo : RT @vladiluxuria: #GFvip5 Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole… -