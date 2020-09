Che tempo che fa, Fabio Fazio: “Siamo contenti di essere tornati su Rai 3 e di essere a casa” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il tour di Che tempo che fa negli ultimi 3 anni è stato tutto fuorché una passeggiata. Già il passaggio su Rai 1, per quanto durevole, era stato abbastanza tortuoso fra mille polemiche, i famigerati e ventilati compensi in primis. Il salto su Rai 2 breve ma intenso soprattutto per l’annata stravolgente in cui è capitato. Rai 3 era rimasta orfana di un suo figlio nato 17 anni fa, oggi le faticate dei traslochi di porto in porto hanno lasciato lo spazio ad un sospiro di sollievo, la ritrovata terza rete è per Fazio come riabbracciare un parente cui non si è mai smesso di voler bene. “Bentornati, bentrovati” esordisce sorridente il conduttore che si vuole concedere un minuto per rompere il ghiaccio e fare gli onori di casa: Siamo tornati su Rai 3, siamo ... Leggi su blogo (Di lunedì 28 settembre 2020) Il tour di Cheche fa negli ultimi 3 anni è stato tutto fuorché una passeggiata. Già il passaggio su Rai 1, per quanto durevole, era stato abbastanza tortuoso fra mille polemiche, i famigerati e ventilati compensi in primis. Il salto su Rai 2 breve ma intenso soprattutto per l’annata stravolgente in cui è capitato. Rai 3 era rimasta orfana di un suo figlio nato 17 anni fa, oggi le faticate dei traslochi di porto in porto hanno lasciato lo spazio ad un sospiro di sollievo, la ritrovata terza rete è percome riabbracciare un parente cui non si è mai smesso di voler bene. “Ben, bentrovati” esordisce sorridente il conduttore che si vuole concedere un minuto per rompere il ghiaccio e fare gli onori di casa: Siamosu Rai 3, siamo ...

