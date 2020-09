Alrajah torna One

(Di domenica 27 settembre 2020) Altro GP, altro successo del team Gocciadoro: stavolta a Bologna nel Continentale è andato a segnoOne, che era alla prima uscita per il team di Noceto, con Alessandro in sulky. E il posto d'...

Ultime Notizie dalla rete : Alrajah torna

Corriere dello Sport

Altro GP, altro successo del team Gocciadoro: stavolta a Bologna nel Continentale è andato a segno Alrajah One, che era alla prima uscita per il team di Noceto, con Alessandro in sulky. E il posto d’o ...