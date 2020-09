Alessandro Gassmann torna con ”Io ti cercherò”, in onda da lunedì 5 ottobre alle 21.25 su Raiuno (Di domenica 27 settembre 2020) Quello che unisce un padre al proprio figlio è un legame intenso, sfaccettato, carico di amore e di luce, ma talvolta anche di ombre. Lo sa benissimo Alessandro Gassmann, che con l’amato padre Vittorio ha vissuto per molti anni un rapporto intenso e a tratti anche difficile. Altrettanto intenso è il nuovo personaggio che interpreta – guarda caso un padre – nell’attesissima fiction Io ti cercherò, in onda da lunedì 5 ottobre alle 21.25 su Raiuno, in quattro puntate, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli. La vicenda, ambientata a Roma, ha i risvolti avvincenti di una crime story. Gassmann è l’ex poliziotto Valerio, un uomo chiuso e solitario che cerca la verità sul suo unico figlio Ettore ... Leggi su aciclico (Di domenica 27 settembre 2020) Quello che unisce un padre al proprio figlio è un legame intenso, sfaccettato, carico di amore e di luce, ma talvolta anche di ombre. Lo sa benissimo, che con l’amato padre Vittorio ha vissuto per molti anni un rapporto intenso e a tratti anche difficile. Altrettanto intenso è il nuovo personaggio che interpreta – guarda caso un padre – nell’attesissima fiction Io ti cercherò, inda lunedì 521.25 su, in quattro puntate, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli. La vicenda, ambientata a Roma, ha i risvolti avvincenti di una crime story.è l’ex poliziotto Valerio, un uomo chiuso e solitario che cerca la verità sul suo unico figlio Ettore ...

repubblica : Suarez, Alessandro Gassmann: 'Chi nasce o lavora qui non ha gli stessi diritti di un calciatore' [aggiornamento del… - bellicapelli15 : Io ti cercherò, Alessandro Gassmann: “Non è una serie da Rai1” (VIDEO) - Ema_poet : RT @Publispei: 'Questa serie mi piace perché è vera, credibile, innovativa per la Rai [...] E' stato per me un viaggio doloroso in quella c… - GassmanGassmann : RT @Publispei: 'Questa serie mi piace perché è vera, credibile, innovativa per la Rai [...] E' stato per me un viaggio doloroso in quella c… - Publispei : 'Questa serie mi piace perché è vera, credibile, innovativa per la Rai [...] E' stato per me un viaggio doloroso in… -