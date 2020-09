Alessandra Mastronardi a Domenica In: “L’ho conosciuto su Skype”. Ecco chi è il suo fidanzato (Di domenica 27 settembre 2020) Sta per arrivare l’attesa terza stagione della fiction “L’Allieva” e così Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In. Entrambi molto riservati, di Lino si sa che ha appena sposato la compagna Antonella Liuzzi con una cerimonia molto intima: “È diventato più bello da quando si è sposato”, ha commentato la Mastronardi. Che ha raccontato anche qualche lato inedito della sua vita sentimentale: “Io e il mio fidanzato ci siamo praticamente conosciuti su Skype, in videochiamata. È come se ci fossimo prima conosciuti e poi innamorati”. Si riferisce all’attore scozzese Ross McCall che ha incontrato a una cena e che poi ha cominciato a conoscere con l’aiuto della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Sta per arrivare l’attesa terza stagione della fiction “L’Allieva” e cosìe Lino Guanciale sono stati ospiti di Mara Venier aIn. Entrambi molto riservati, di Lino si sa che ha appena sposato la compagna Antonella Liuzzi con una cerimonia molto intima: “È diventato più bello da quando si è sposato”, ha commentato la. Che ha raccontato anche qualche lato inedito della sua vita sentimentale: “Io e il mioci siamo praticamente conosciuti su Skype, in videochiamata. È come se ci fossimo prima conosciuti e poi innamorati”. Si riferisce all’attore scozzese Ross McCall che ha incontrato a una cena e che poi ha cominciato a conoscere con l’aiuto della ...

