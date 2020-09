Xbox Series X e Series S al via i pre-order in Italia! Ecco dove prenotarle

(Di sabato 26 settembre 2020) Dopo l'annuncio bomba dell'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft arrivato ieri, oggi è un altro giorno molto importante per i fan di, poiché da ora sono disponibili i pre-diX eS in Italia. A partire dalle ore 9 di oggi, 22 settembre, è possibile prenotareX eS presso alcuni dei principali rivenditori. Come saprete, la console più potente ha un prezzo di 499,99 Euro, mentreS costerà 299,99 Euro.Il pre-è disponibile su Amazon Italia (per visualizzare il link è necessario disattivare adBlock):Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

Secondo quanto riportato, Microsoft sta per rilasciare una nuova app Xbox per iOS che consente agli utenti di riprodurre in streaming i giochi Xbox One sul proprio iPhone. È importante notare che l’ap ...Assassin's Creed Valhalla è protagonista di un nuovo video di gameplay che era passato un po' in sordina e che mostra il protagonista del gioco, Eivor, impegnato in sessioni esplorative ma anche nella ...