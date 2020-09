Trump ha scelto Barrett per la Corte Suprema. Subito i primi test, su elezioni e aborto (Di domenica 27 settembre 2020) Amy Coney Barrett è stata scelta per sostituire Ruth Bader GInsburg: se ratificata al Senato, i conservatori alla Corte Suprema saranno 6 a 3 Leggi su corriere (Di domenica 27 settembre 2020) Amy Coneyè stata scelta per sostituire Ruth Bader GInsburg: se ratificata al Senato, i conservatori allasaranno 6 a 3

Adnkronos : Corte Suprema #Usa, '#Trump ha scelto Amy Barrett' - SkyTG24 : Usa, Donald Trump ha scelto la giudice Amy Coney Barrett per la Corte Suprema - erickfguapizaca : RT @Corriere: Trump ha scelto Amy Coney Barrett per la Corte Suprema: ecco cosa può cambiare su voto ... - RossiFba : RT @amArizona13: Trump ha scelto Amy. Si fottessero i Dem! - Corriere : Trump ha scelto Amy Coney Barrett per la Corte Suprema: ecco cosa può cambiare su voto ... -