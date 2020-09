Traffico Roma del 26-09-2020 ore 07:30 (Di sabato 26 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto Traffico regolare in queste prime ore della giornata nulla da segnalare sul grande raccordo anulare ed anche lungo il percorso Urbano A24 nessuna segnalazione anche sulle principali strade della capitale un sabato Tuttavia all’insegna del maltempo piogge e temporali interesseranno il territorio per gran parte della giornata Cambiamo argomento ricordiamo che nella regione Lazio i drive-in per eseguire i tamponi per chi rientra da Grecia Croazia Spagna e Malta sono attivi anche il sabato dalle 9 alle 18 il drive-in per San Giovanni è operativo anche la domenica per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri aggiornamenti un servizio a ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascoltoregolare in queste prime ore della giornata nulla da segnalare sul grande raccordo anulare ed anche lungo il percorso Urbano A24 nessuna segnalazione anche sulle principali strade della capitale un sabato Tuttavia all’insegna del maltempo piogge e temporali interesseranno il territorio per gran parte della giornata Cambiamo argomento ricordiamo che nella regione Lazio i drive-in per eseguire i tamponi per chi rientra da Grecia Croazia Spagna e Malta sono attivi anche il sabato dalle 9 alle 18 il drive-in per San Giovanni è operativo anche la domenica per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri aggiornamenti un servizio a ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - LuceverdeRoma : [AGG] ??#Treni Linea Roma - Nettuno: ? Traffico ferroviario Tornato Regolare #Luceverde - ClaudioAgos : RT @Icompetenti: Allagamenti e black out (Milano) Sottopasso allagato (Milano) Alberi caduti, nubifragi, allagamenti (Ravenna) Strade co… - LuceverdeRadio : [AGG] ??#Treni Linea Roma - Nettuno: ? Traffico ferroviario Tornato Regolare #Luceverde - gjscco : RT @Icompetenti: Allagamenti e black out (Milano) Sottopasso allagato (Milano) Alberi caduti, nubifragi, allagamenti (Ravenna) Strade co… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-09-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Genitori e insegnanti in corteo: “Senza supplenti e mascherine”

Nel giorno dello sciopero della scuola proclamato da Cub, Cobas e Usb, l’impressione è che negli istituti sia prevalso il senso di responsabilità. Due giorni dopo la pausa referendaria, uno sciopero n ...

Vuole evitare il traffico di via Tuscolana e passa sulla ciclabile: scooterista investe due pedoni

Due persone sono state investite ieri pomeriggio su via Tuscolana, all'altezza di Banca d'Italia. Si tratta di due fratelli, che lavorano in un esercizio commerciale sulla via. I due, che erano a pied ...

Nel giorno dello sciopero della scuola proclamato da Cub, Cobas e Usb, l’impressione è che negli istituti sia prevalso il senso di responsabilità. Due giorni dopo la pausa referendaria, uno sciopero n ...Due persone sono state investite ieri pomeriggio su via Tuscolana, all'altezza di Banca d'Italia. Si tratta di due fratelli, che lavorano in un esercizio commerciale sulla via. I due, che erano a pied ...