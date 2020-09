Torna l’Orchidea UNICEF in 2.300 piazze (Di sabato 26 settembre 2020) UNICEF: Torna l’Orchidea in 2.300 piazze in Italia con 12mila volontari a sostegno dei programmi di lotta contro la malnutrizione dei bambini Il 26 e 27 settembre Torna l’Orchidea dell’UNICEF, quest’anno dedicata alla Festa dei nonni: 12.000 volontari UNICEF, in 2.300 piazze in tutta Italia, vi aspettano, nel rispetto delle misure di sicurezza, per sostenere… L'articolo Torna l’Orchidea UNICEF in 2.300 piazze Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 26 settembre 2020)l’Orchidea in 2.300in Italia con 12mila volontari a sostegno dei programmi di lotta contro la malnutrizione dei bambini Il 26 e 27 settembrel’Orchidea dell’, quest’anno dedicata alla Festa dei nonni: 12.000 volontari, in 2.300in tutta Italia, vi aspettano, nel rispetto delle misure di sicurezza, per sostenere… L'articolol’Orchideain 2.300Corriere Nazionale.

