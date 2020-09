Supercoppa femminile A1 2020: tabellone e accoppiamenti (Di sabato 26 settembre 2020) I tabelloni e gli accoppiamenti della Supercoppa 2020 di Serie A1 femminile. Dal 24 al 27 settembre sul parquet del Palaromare di Schio, otto compagini si giocheranno il primo titolo della stagioni. Tra le contendenti più accreditate, oltre le padrone di casa della Famila Wuber, ci sono Venezia, Lucca e Ragusa. Di seguito il tabellone con gli accoppiamenti dei team in gara. tabellone SEMIFINALI Umana Reyer Venezia – Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca 88-51 Familia Wuber Schio – Passalacqua Ragusa QUARTI DI FINALE Umana Reyer Venezia – USE Scotti Rosa Empoli 84-67Fila San Martino di Lupari – Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca 76-77 Famila Wuber Schio – Dondi Multistore Vigarano 108-52Passalacqua Ragusa – Allianz Geas ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) I tabelloni e glidelladi Serie A1. Dal 24 al 27 settembre sul parquet del Palaromare di Schio, otto compagini si giocheranno il primo titolo della stagioni. Tra le contendenti più accreditate, oltre le padrone di casa della Famila Wuber, ci sono Venezia, Lucca e Ragusa. Di seguito ilcon glidei team in gara.SEMIFINALI Umana Reyer Venezia – Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca 88-51 Familia Wuber Schio – Passalacqua Ragusa QUARTI DI FINALE Umana Reyer Venezia – USE Scotti Rosa Empoli 84-67Fila San Martino di Lupari – Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca 76-77 Famila Wuber Schio – Dondi Multistore Vigarano 108-52Passalacqua Ragusa – Allianz Geas ...

sportface2016 : #Basket femminile, #Supercoppa 2020: #Venezia domina #Lucca e conquista un posto in finale - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Ragusa batte Sesto e conquista la semifinale di Supercoppa femminile - zazoomblog : LIVE – Ragusa-Sesto San Giovanni 70-64 Supercoppa femminile A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Ragusa-Sesto #Giovanni… - zazoomblog : Schio-Ragusa in tv: orario canale e diretta streaming Supercoppa femminile A1 2020 - #Schio-Ragusa #orario #canale… - OA_Sport : Basket femminile, Supercoppa Italiana 2020: Ragusa, dal brutto inizio alla semifinale. Geas battuto, ora la sfida a… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa femminile Ragusa batte Sesto e conquista la semifinale di Supercoppa femminile Tuttobasket.net Basket femminile, Supercoppa Italiana: Venezia batte Lucca senza problemi e va in finale

È Venezia la prima finalista della Supercoppa Italiana femminile di basket 2020. A Schio le venete si impongono nettamente su Lucca in un match chiuso virtualmente già dopo il primo quarto. Avvio migl ...

LIVE Venezia-Lucca 88-51, Semifinale Supercoppa Italiana basket femminile DIRETTA: Le venete vanno in finale!

Vince, dunque, l’Umana Reyer Venezia ed è la prima finalista della Supercoppa Italiana femminile del 2020. Lotta, ma deve rincorrere fin da subito Lucca che esce a testa alta. Buonasera e benvenuti al ...

È Venezia la prima finalista della Supercoppa Italiana femminile di basket 2020. A Schio le venete si impongono nettamente su Lucca in un match chiuso virtualmente già dopo il primo quarto. Avvio migl ...Vince, dunque, l’Umana Reyer Venezia ed è la prima finalista della Supercoppa Italiana femminile del 2020. Lotta, ma deve rincorrere fin da subito Lucca che esce a testa alta. Buonasera e benvenuti al ...