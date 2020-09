Spezia-Sassuolo, la conferenza stampa di De Zerbi (Di sabato 26 settembre 2020) Tuto pronto per il ritorno in campo del Sassuolo. La formazione di De Zerbi affronterà l’ostica trasferta di Cesena (il Picco è chiuso per lavori) contro l’esordiente Spezia nel secondo lunch match di questa stagione. L’allenatore bresciano ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-incontro toccando diversi punti; dalla caratura dell’avversario fino al proprio stato di salute, passando per la prima giornata di A contro il Cagliari. Di seguito riportiamo le sue parole. Il pareggio col Cagliari “Possiamo fare di più dal punto di vista fisico e della motivazione. Contro il Cagliari abbiamo giocato bene, abbiamo creato e subito pochissimo. Noi lavoriamo su tutti gli aspetti, offensivo e difensivo; è chiaro che scardinare una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 settembre 2020) Tuto pronto per il ritorno in campo del. La formazione di Deaffronterà l’ostica trasferta di Cesena (il Picco è chiuso per lavori) contro l’esordientenel secondo lunch match di questa stagione. L’allenatore bresciano ha parlato nella consuetapre-incontro toccando diversi punti; dalla caratura dell’avversario fino al proprio stato di salute, passando per la prima giornata di A contro il Cagliari. Di seguito riportiamo le sue parole. Il pareggio col Cagliari “Possiamo fare di più dal punto di vista fisico e della motivazione. Contro il Cagliari abbiamo giocato bene, abbiamo creato e subito pochissimo. Noi lavoriamo su tutti gli aspetti, offensivo e difensivo; è chiaro che scardinare una ...

