Sampdoria-Benevento oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2020 2021

Sampdoria-Benevento è il match valido per la seconda giornata della Serie A 2020/2021. I blucerchiati vanno subito alla ricerca di riscatto in seguito al pesante 3-0 patito all'Allianz Stadium contro la Juventus. Per i sanniti invece si tratterà del debutto in campionato, visto che il loro primo impegno previsto dal calendario contro l'Inter è stato rinviato al 30 settembre per consentire ai nerazzurri di recuperare energie dopo le fatiche di agosto in Europa League e preparare la nuova stagione. La sfida è in programma alle ore 18:00 di oggi, sabato 26 settembre, e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 253) e in streaming su Sky Go.

Sabato 26 settembre torna il campionato di calcio di serie A: si comincia con il primo anticipo, Torino-Atalanta, in programma alle 15.00 allo stadio Olimpico Gran Torino. La partita sarà trasmessa su ...

Cancellare la brutta prestazione contro la Juventus all’esordio (sconfitta per 3-0 allo Stadium): è questo l’obiettivo della Sampdoria di Ranieri, che sabato alle ore 18 sfida al Ferraris il neopromos ...

