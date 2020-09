Salvini ha la febbre ma sta sul palco invece di stare a casa

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020) Ieri era proprio la giornata di Matteo. Dopo essersi lamentato per il sequestro del telefono dell’ex moglie perché “ci sono le foto della figlia” ha ammesso di essere febbricitante madi starsene a, come gli ha consigliato il suo medico ha preferito andare in giro tenendo il comizio a Formello e facendo la solita pausa selfie: “Scusate il ritardo. Odio arrivare in ritardo ma oggi è una giornata partita non benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone. Quando mi sono alzato il medico mi ha detto ‘lei ovviamente adesso va a’. Io gli ho detto ‘sì, tranquillo, vado prima ad Anguillara Sabazia, poi a Formello e termino a Terracina. Ma poi vado a”. E poi lo ha detto. Ha confermato di avere ...