Roma-Juve, conferenza di Pirlo: 'Dzeko? Purtroppo è un avversario...' (Di sabato 26 settembre 2020) "Aspettavamo l'attaccante ed è arrivato due giorni fa. Siamo soddisfatti, conosciamo Morata ed è l'uomo giusto per noi". Alla viglia di Roma-Juventus, Andrea Pirlo commenta così l'operato della ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 settembre 2020) "Aspettavamo l'attaccante ed; arrivato due giorni fa. Siamo soddisfatti, conosciamo Morata ed; l'uomo giusto per noi". Alla viglia dintus, Andreacommenta così l'operato della ...

juventusfc : Inizia a parlare ora Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #RomaJuve! Seguitelo in diretta qui ??… - juventusfc : Eye On... ?? Focus sui nostri avversari di domani! - juventusfc : A tra poco! ??? Le parole di Mister @Pirlo_official LIVE qui, su @JuventusTV ?? - UgoBaroni : RT @juventusfc: Inizia a parlare ora Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #RomaJuve! Seguitelo in diretta qui ?? - UgoBaroni : RT @juventusfc: A tra poco! ??? Le parole di Mister @Pirlo_official LIVE qui, su @JuventusTV ?? -