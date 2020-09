Rocket League è gratis su PC

Leggi su navigaweb

(Di sabato 26 settembre 2020) Dopo cinque anni di popolarità senza fine,, è diventato finalmente un gioco gratuito per PC. Per chi non lo conoscesse,è un gioco di calcio molto particolare, dove bisogna segnare gol nella porta avversaria spingendo la palla con una macchina da giuidare su tutto il campo. Grazie ad una grafica molto dettagliata, la vista in soggettiva (in terza persona), le partite in multiplayer ed una velocità di azione e di movimento davvero frenetica,si può considerare, senza dubbi e senza contestazioni, uno dei giochi multiplayer più divertenti e coinvolgenti in assoluto, davvero irresistibile. Per giocaresu PC si deve scaricare il gioco ...