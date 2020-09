Riapertura stadi, il Cts per ora dice no: si resta con mille spettatori (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA - Nessuna deroga all'apertura degli stadi , perché non ci sono le condizioni epidemiologiche. È questala linea del Comitato tecnico scientifico ribadita nella riunione odierna dopo l'approvazione ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA - Nessuna deroga all'apertura degli, perché non ci sono le condizioni epidemiologiche. È questala linea del Comitato tecnico scientifico ribadita nella riunione odierna dopo l'approvazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi Stadi, Cts: «Non ci sono le condizioni per ulteriori aperture» Il Messaggero Stadi aperti al 25%? Cts dice no: “Vedremo a metà ottobre”

Niente stadi aperti al 25%. “Non ci sono le condizioni per aumentare il pubblico” dice il Comitato Tecnico Scientifico aggiungendo che si vedrà a metà ottobre. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) su ...

Coronavirus. Cts: «Non ci sono le condizioni per aumentare il pubblico negli stadi»

Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito oggi per decidere se allentare le regole sull'apertura degli stadi, ma ha dato parere negativo ... bisognerà valutare l'impatto della riapertura delle ...

