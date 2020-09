Raimondo Todaro malato – Altro stop a Ballando 2020 (Di sabato 26 settembre 2020) Raimondo Todaro ha avuto un problema di salute nei giorni scorsi. Una brutta appendicite lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento urgente e ha dovuto lasciare da sola l’allieva Elisa Isoardi. Quest’ultima ha potuto ricevere un video a sorpresa proprio dal maestro, durante la sua ospitata a ItaliaSì. Ancora una volta tra Raimondo Todaro e la Isoardi sembra essere nato qualcosa di tenero. Un gossip già diffuso nelle scorse settimane, quando i due sono stati immortalati in effusioni. Alla sua vista, la conduttrice si è lasciata andare alle lacrime. Raimondo Todaro malato – Elisa in lacrime Raimondo Todaro non può allenarsi e deve recuperare le forze in previsione del suo ritorno in tv. ... Leggi su giornal (Di sabato 26 settembre 2020)ha avuto un problema di salute nei giorni scorsi. Una brutta appendicite lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento urgente e ha dovuto lasciare da sola l’allieva Elisa Isoardi. Quest’ultima ha potuto ricevere un video a sorpresa proprio dal maestro, durante la sua ospitata a ItaliaSì. Ancora una volta trae la Isoardi sembra essere nato qualcosa di tenero. Un gossip già diffuso nelle scorse settimane, quando i due sono stati immortalati in effusioni. Alla sua vista, la conduttrice si è lasciata andare alle lacrime.– Elisa in lacrimenon può allenarsi e deve recuperare le forze in previsione del suo ritorno in tv. ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - elisdono : #BallandoConLeStelle io sto con Raimondo Todaro e Samuel Peron - milly_carlucci : Siamo pronti per iniziare la seconda puntata di #BallandoConLeStelle caro @Raimondo_Todaro ti aspettiamo??… - StefanoZ426 : RT @Ballando_Rai: ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle -