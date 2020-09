Quota 100, Conte: "Un progetto triennale e non verrà rinnovato" (Di sabato 26 settembre 2020) «Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di Quota 100». Lo dice il premier Giuseppe Conte al festival dell’Economia... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 settembre 2020) «100 è undi riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di100». Lo dice il premier Giuseppeal festival dell’Economia...

CottarelliCPI : La spesa per pensioni ha superato il 17 percento del Pil, più del triplo di quella per la pubblica istruzione. Siam… - HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Stop a quota 100' - SkyTG24 : Pensioni, Conte: 'Quota 100 è un progetto triennale, non sarà rinnovato' - prof_pietro : @vitalbaa @domanigiornale Conte, dopo quelli del PD, adesso punta a recuperare gli elettori di Salvini? - prof_pietro : @Libero_official Conte, dopo quelli del PD, adesso punta a recuperare gli elettori di Salvini? -