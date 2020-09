Percorre 10 km in autostrada col monopattino: "Ho un colloquio di lavoro" (Di sabato 26 settembre 2020) Ha percorso l’autostrada in monopattino per circa 10 chilometri, sostenendo di doversi recare a Cesena per un colloquio di lavoro e di aver imboccato l’autostrada per poter arrivare in orario. Protagonista un giovane di 20 anni residente a Rimini. Il fatto è accaduto in mattinata: alla centrale operativa della polizia stradale per l’Emilia Romagna sono arrivate diverse segnalazioni in merito alla presenza di una persona che alla guida di un monopattino elettrico stava Percorrendo la corsia di emergenza dell’autostrada A/14 in direzione Bologna, subito dopo il casello di Rimini nord.Immediatamente l’operatore della centrale operativa ha allertato la pattuglia della Polizia autostradale di Forlì ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Ha percorso l’inper circa 10 chilometri, sostenendo di doversi recare a Cesena per undie di aver imboccato l’per poter arrivare in orario. Protagonista un giovane di 20 anni residente a Rimini. Il fatto è accaduto in mattinata: alla centrale operativa della polizia stradale per l’Emilia Romagna sono arrivate diverse segnalazioni in merito alla presenza di una persona che alla guida di unelettrico stavando la corsia di emergenza dell’A/14 in direzione Bologna, subito dopo il casello di Rimini nord.Immediatamente l’operatore della centrale operativa ha allertato la pattuglia della Poliziale di Forlì ...

