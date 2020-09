Paolo Conticini e Veera Kinnunen – Tango – VIDEO – Ballando 2020 (Di sabato 26 settembre 2020) Paolo Conticini e Veera Kinnunen devono replicare il successo ottenuto la settimana scorsa anche nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. Li abbiamo visti alle prese con il Foxtrot e sono arrivati al primo posto, a pari merito con altri due concorrenti. “Fare il primo ballo con te su quella pista lì… ho volato”, dice la maestra nella clip settimanale. L’attore invece rivela di essere più che preoccupato per le alte aspettative della giuria. Confessa inoltre di aver fatto delle figure orribili a scuola e che da quel momento in poi si è messo sotto con lo studio. Scopriamo il verdetto della giuria per la nuova performance e il VIDEO. Paolo Conticini e Veera ... Leggi su giornal (Di sabato 26 settembre 2020)devono replicare il successo ottenuto la settimana scorsa anche nella seconda puntata dicon le Stelle. Li abbiamo visti alle prese con il Foxtrot e sono arrivati al primo posto, a pari merito con altri due concorrenti. “Fare il primo ballo con te su quella pista lì… ho volato”, dice la maestra nella clip settimanale. L’attore invece rivela di essere più che preoccupato per le alte aspettative della giuria. Confessa inoltre di aver fatto delle figure orribili a scuola e che da quel momento in poi si è messo sotto con lo studio. Scopriamo il verdetto della giuria per la nuova performance e il...

camixniall : paolo conticini passami sopra con un camion te se ama? #BallandoConLeStelle - DiCirene : #BallandoConLeStelle Dopo l’esibizione di Paolo Conticini, i commenti ascolto i commenti delle ( si fa per dire ) s… - Scrive_Squad : Curiosità: Paolo Conticini, che ora balla con Veera Kinnunen a #BallandoConLeStelle , dovrebbe tornare a teatro con… - himarts_ : Ma come si fa a dare 4 ad un’esibizione come quella di Paolo Conticini e Vera? Ma stiamo scherzandoooo #BallandoConLeStelle - melanzanefritt : RT @Fuoridime1: Cioè stanno massacrando Paolo Conticini e Costantino con la sua carnavalata la passa liscia? #BallandoConLeStelle https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Conticini Chi è Paolo Conticini, concorrente di Ballando con le stelle 2020 TPI Paolo Conticini e Veera Kinnunen/ Quante difficoltà legate al Covid a Ballando con le Stelle 2020

Paolo Conticini e Veera Kinnunen formano la sesta coppia, in ordine di uscita, di Ballando con le Stelle 2020. Anche per l’attore c’è stato il rischio di non esibirsi per via dei continui controlli pe ...

Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della seconda puntata oggi, 26 settembre

Questa sera, sabato 26 settembre 2020, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, l’edizione 2020 slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia con tantissimi ballerini che partecipano come ...

Paolo Conticini e Veera Kinnunen formano la sesta coppia, in ordine di uscita, di Ballando con le Stelle 2020. Anche per l’attore c’è stato il rischio di non esibirsi per via dei continui controlli pe ...Questa sera, sabato 26 settembre 2020, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, l’edizione 2020 slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia con tantissimi ballerini che partecipano come ...