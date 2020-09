Maltempo, le immagini dal drone mostrano la devastazione del tornado a Rosignano: tetti scoperchiati e gravi danni [FOTO e VIDEO] (Di sabato 26 settembre 2020) Il tornado che nella notte di ieri ha colpito Rosignano Solvay, nel Livornese, ha lasciato 8 feriti e tanta distruzione. Devastata in particolare la zona del Lillatro e dei Palazzoni. Sette abitazioni, diverse auto e alcune strutture, tra cui la tensostruttura e il ristorante del Circolo Canottieri Solvay, hanno subito gravi danni, con delle strade bloccate a causa della caduta di pini, come dimostrano le FOTO della gallery scorrevole in alto. Ancora più impressionanti le immagini dal drone di Local Team. Nel VIDEO che trovate in fondo all’articolo, si vedono gli edifici scoperchiati dalla furia dei venti, gli alberi abbattuti, le strade ingombrate dai detriti che dimostrano la ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Ilche nella notte di ieri ha colpitoSolvay, nel Livornese, ha lasciato 8 feriti e tanta distruzione. Devastata in particolare la zona del Lillatro e dei Palazzoni. Sette abitazioni, diverse auto e alcune strutture, tra cui la tensostruttura e il ristorante del Circolo Canottieri Solvay, hanno subito, con delle strade bloccate a causa della caduta di pini, come diledella gallery scorrevole in alto. Ancora più impressionanti ledaldi Local Team. Nelche trovate in fondo all’articolo, si vedono gli edificidalla furia dei venti, gli alberi abbattuti, le strade ingombrate dai detriti che dila ...

L'allerta meteo di colore arancione in Campania era prevista per la giornata di oggi e sulla città di Napoli ha causato non pochi disagi. Un vera tromba d'ari ...

Quando sembrava che il peggio fosse passato e l'allarme cessato il vento ha iniziato a soffiare a cento chilometri orari e sulla costa della Toscana è stato il caos. Una serata e una notte terribili c ...

