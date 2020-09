Lockdown ad Aidomaggiore in Sardegna, chiusura totale fino al 2 ottobre (Di sabato 26 settembre 2020) Un comune della Sardegna, precisamente Aidomaggiore, è stato posto in Lockdown da oggi 26 settembre e fino al 2 ottobre prossimo Il comune di Aidomaggiore, in Sardegna, è stato posto in stato di Lockdown a causa dei troppi contagi emersi in questi giorni. La quarantena sarà in vigore da oggi 26 settembre e fino al … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Un comune della, precisamente, è stato posto inda oggi 26 settembre eal 2prossimo Il comune di, in, è stato posto in stato dia causa dei troppi contagi emersi in questi giorni. La quarantena sarà in vigore da oggi 26 settembre eal … L'articolo proviene da .

MediasetTgcom24 : Covid Sardegna, Comune nell'Oristano in lockdown sino al 2 ottobre #Aidomaggiore - HuffPostItalia : Un altro paese della Sardegna in lockdown: a Aidomaggiore restrizioni fino al 2 ottobre - rtl1025 : ?? Dopo #Orune, nel Nuorese, un altro paese della #Sardegna, #Aidomaggiore, in Provincia di Oristano, si chiude in l… - antbar12 : RT @Marcell77640487: Intanto, in uno sparuto paesello della mia SARDEGNA, il vice sindaco decide il lockdown totale per 2 positivi. Signori… - MonicaMofanta : RT @Marcell77640487: Intanto, in uno sparuto paesello della mia SARDEGNA, il vice sindaco decide il lockdown totale per 2 positivi. Signori… -