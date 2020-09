Inter-Fiorentina | Castrovilli in gol | è 2-2 | risposta immediata VIDEO

(Di sabato 26 settembre 2020) Spettacolo e gol a San Siro in occasione di, match della seconda giornata di Serie A 2020/2021. Dopo il vantaggio nerazzurro firmato da Ceccherini (autogol), la formazione viola ha trovato l’reazione con un gol disu assist di Ribery. La giocata del francese è decisiva: scatto in profondità, frenata e assist d’oro per l’inserimento del centrocampista che batte Handanovic e sigla il 2-2.

La nuova stagione dell’Inter, nel match d’esordio in campionato contro la Fiorentina, si è riaperta decisamente nel segno di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino prima agguanta il pareggio sullo s ...52' - AUTOGOL DI CECCHERINI. Il centrale tocca malamente un tiro di Lautaro e batte Dragowski. Inter in vantaggio. 50' - Kouame non riesce a lavorare bene un pallone in contropiede e viene fermato da ...